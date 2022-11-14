Команда звезд Серии А обыграла сборную мира в матче памяти Марадоны
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда звезд итальянской Серии А победила сборную мира в товарищеском футбольном «матче мира» в память о Диего Марадоне.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда звезд итальянской Серии А победила сборную мира в товарищеском футбольном «матче мира» в память о Диего Марадоне.
Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антонио Ди Натале и Винченцо Яквинта, дублем отметился Андрей Воронин. У проигравших забил Угу Алмейда, а также дубль оформил лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе.
Капитаном сборной мира был Джанлуиджи Буффон. Команду звезд Серии А на матч с капитанской повязкой вывел Джанлука Дзамбротта. В матче также принимали участие Эрик Абидаль, Генрих Мхитарян, Иван Ракитич, Роналдиньо, Христо Стоичков, Себастьян Фрай, Мирослав Клозе, Чиро Иммобиле и другие звезды футбола.
Третий по счету «матч мира» организован фондом Папы Римского Франциска и проходил в рамках инициативы We Play For Peace.
Марадона умер 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Ранее его именем был назван стадион итальянского «Наполи», в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.