Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.11
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13.11
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Ювентус
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
13.11
Монако
Марсель
23
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13.11
Ювентус
Лацио
30
13.11
Милан
Фиорентина
21
13.11
Рома
Торино
11
13.11
Монца
Салернитана
30
13.11
Верона
Специя
12
13.11
Аталанта
Интер
23
12.11
Болонья
Сассуоло
30
12.11
Сампдория
Лечче
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Команда звезд Серии А обыграла сборную мира в матче памяти Марадоны

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда звезд итальянской Серии А победила сборную мира в товарищеском футбольном «матче мира» в память о Диего Марадоне.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антонио Ди Натале и Винченцо Яквинта, дублем отметился Андрей Воронин. У проигравших забил Угу Алмейда, а также дубль оформил лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе.

Капитаном сборной мира был Джанлуиджи Буффон. Команду звезд Серии А на матч с капитанской повязкой вывел Джанлука Дзамбротта. В матче также принимали участие Эрик Абидаль, Генрих Мхитарян, Иван Ракитич, Роналдиньо, Христо Стоичков, Себастьян Фрай, Мирослав Клозе, Чиро Иммобиле и другие звезды футбола.

Третий по счету «матч мира» организован фондом Папы Римского Франциска и проходил в рамках инициативы We Play For Peace.

Марадона умер 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Ранее его именем был назван стадион итальянского «Наполи», в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.

Мир прощается с Диего Марадоной
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бросил беременную жену ради бен Ладена: как футболист стал террористом
'Пять стаканов за вечер': звезда СССР разругался с Тарасовым и потерял все
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь