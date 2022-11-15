Лионель Месси: «Мои умения дарованы мне Господом. Я старался совершенствоваться c каждым днем»

«Я всегда говорил, что уже в 4−5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть в высшей лиге. Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем. Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», — сказал футболист сборной Аргентины в интервью Universo Valdano.