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09:29 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Мои умения дарованы мне Господом. Я старался совершенствоваться c каждым днем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своей манере игры.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Я всегда говорил, что уже в 4−5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть в высшей лиге. Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем. Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», — сказал футболист сборной Аргентины в интервью Universo Valdano.

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