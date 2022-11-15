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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду назвал лучшего капитана «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о Рое Кине и Рио Фердинанде.

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Источник: Reuters

«Кин и Фердинанд? Я был с ними в раздевалке. Они также являются частью моего пути в футболе и много значат для меня. Как я уже неоднократно говорил, Рой Кин был для меня лучшим капитаном. Рио Фердинанд мне очень помог. Он был моим соседом. Так что они очень хорошие ребята. Не только потому, что обо мне хорошо отзываются, но и потому, что они были в раздевалке. Они футболисты. Они знают, как думают и ведут себя игроки, и т. д.», — приводит слова Роналду The Sun.

Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед».

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