Роналду назвал лучшего капитана «Манчестер Юнайтед»

«Кин и Фердинанд? Я был с ними в раздевалке. Они также являются частью моего пути в футболе и много значат для меня. Как я уже неоднократно говорил, Рой Кин был для меня лучшим капитаном. Рио Фердинанд мне очень помог. Он был моим соседом. Так что они очень хорошие ребята. Не только потому, что обо мне хорошо отзываются, но и потому, что они были в раздевалке. Они футболисты. Они знают, как думают и ведут себя игроки, и т. д. », — приводит слова Роналду The Sun.