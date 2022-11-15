Криштиану Роналду: я самая популярная персона в соцсетях на всей планете

«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлён, что моё имя используется, чтобы быть популярными. Люди могут иметь своё мнение, но они не знают, что именно происходит — например, внутри Каррингтона или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.