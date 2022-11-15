Стала известна одна из причин, по которой Мбаппе раздумывает над уходом из «ПСЖ»

Сообщается, что перед матчем в начале октября с «Бенфикой» французский форвард заметил, что его зарплата за сентябрь до сих пор не была переведена на счёт. После того как информация о недовольстве Мбаппе просочилась в прессу, деньги игроку всё ещё не поступили. Через пару дней игроку была выплачена только часть зарплаты. Окружение продолжало требовать от руководства «ПСЖ» ответы, но не было удовлетворено ни одним из данных им объяснений. Некоторые указывали на неполадки с учётными записями, другие — на проблемы с ФФП.