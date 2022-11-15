Лионель Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Хотел бы быть незаметным, не чувствовать, что за мной все время наблюдают»
Лионель Месси рассказал об отрицательных сторонах популярности.
ПСЖ
Лионель Месси рассказал об отрицательных сторонах популярности.
«Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях. Не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают. Я к этому привык. Семья и дети всегда были моим убежищем. Я знаю свою жену с тех пор, как ей было 7−8 лет. Всю свою жизнь я думал об отношениях с ней. Семья и жена дают мне советы, когда они мне нужны. Когда я с друзьями или семьей, я не Месси, я просто еще один человек. Самое лучшее для меня — провести отпуск с семьей в Аргентине», — сказал форвард «ПСЖ» в интервью Universo Valdano.