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11:26 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Хотел бы быть незаметным, не чувствовать, что за мной все время наблюдают»

Лионель Месси рассказал об отрицательных сторонах популярности.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях. Не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают. Я к этому привык. Семья и дети всегда были моим убежищем. Я знаю свою жену с тех пор, как ей было 7−8 лет. Всю свою жизнь я думал об отношениях с ней. Семья и жена дают мне советы, когда они мне нужны. Когда я с друзьями или семьей, я не Месси, я просто еще один человек. Самое лучшее для меня — провести отпуск с семьей в Аргентине», — сказал форвард «ПСЖ» в интервью Universo Valdano.

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