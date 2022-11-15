Роналду предложили перейти в клуб нон-лиги «Блайт Спартанс»: «МЮ», заберем его за пирог и пинту пива"
Криштиану Роналду заинтересовал клуб английской нон-лиги.
Криштиану Роналду заинтересовал клуб английской нон-лиги.
«Блайт Спартанс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень английского футбола) предложили «Манчестер Юнайтед» отпустить португальца к ним.
«Привет, “Манчестер Юнайтед”. Мы слышали, Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» — написали в твиттере «Блайт Спартанс», приложив изображение форварда в форме клуба.