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12:56 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду предложили перейти в клуб нон-лиги «Блайт Спартанс»: «МЮ», заберем его за пирог и пинту пива"

Криштиану Роналду заинтересовал клуб английской нон-лиги.

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«Блайт Спартанс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень английского футбола) предложили «Манчестер Юнайтед» отпустить португальца к ним.

«Привет, “Манчестер Юнайтед”. Мы слышали, Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» — написали в твиттере «Блайт Спартанс», приложив изображение форварда в форме клуба.

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