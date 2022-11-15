Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?

Информационная бомба, которую взорвал Криштиану Роналду, видимо, будет отдаваться эхом до самого старта ЧМ-2022. Напомним, что 37-летний португалец дал интервью известному британскому тележурналисту Пирсу Моргану — и оно получилось огненным. Там и про то, как его выдавливают из «Манчестер Юнайтед», и про неуважение со стороны главного тренера Эрика тен Хага, и про то, что он чувствует себя преданным, и, по сути, откровенные оскорбления в адрес Ральфа Рангника и Уэйна Руни.

Правда, нужно проговорить важную вещь. Само интервью выйдет в эфир только 16 и 17 ноября — двумя частями. То, что сейчас все обсуждают, — это текстовый вариант самых сочных моментов, которые Морган опубликовал в главном английском таблоиде — The Sun (надо полагать, неплохо на этом заработав). Понятно, что в данном случае необходимо посмотреть само интервью целиком, чтобы понять, как все это выглядит в общем контексте разговора. Но есть большие сомнения, что цитаты были из него каким-то образом выдернуты, а смысл искажен.

Во-первых, текстовую версию делал сам автор интервью, и вряд ли он стал бы что-то перевирать. Во-вторых, Криштиану — мировая суперзвезда, давно вышедшая за рамки спорта. Нет сомнений, что с ним и с его пиар-командой согласовали как сам факт того, что будет публикация в The Sun, так и вошедшие туда цитаты. Тем более что португалец не спешит публиковать в своих соцсетях какие-то опровержения, хотя обычно, если есть какая-то негативная ситуация, он и его пиарщики реагируют максимально оперативно.

Исходя из этого, можно сделать осторожный вывод, что вся эта история может быть затеяна самим Роналду. Выбрать журналиста, дать ему скандальное интервью, затем сделать такой вот трейлер и выпустить все это как раз в начале паузы после первой части сезона, когда будет более чем месячный перерыв на чемпионат мира. В то, что такой человек, как Криштиану, с его статусом и влиянием, просто на эмоциях рубанул правду-матку, не осознавая последствий, как-то совсем не верится.

Зачем? Видимо, чтобы окончательно порвать с «МЮ» и уйти зимой. Крайне сложно представить, что после такого Роналду сможет как ни в чем не бывало вернуться в раздевалку и находиться рядом с тренером, которого он «не уважает». Там ведь не одна неудачная фраза, там залп из всех орудий, а в числе целей в том числе и клубное руководство.

И если это действительно разрыв, то следующий вопрос — что дальше? Пока никаких инсайдов о будущем Криштиану нет. Но учитывая, что летом, когда Роналду хотел уйти из «МЮ», с ним не захотел связываться ни один европейский топ-клуб, вариантов не так много, и все они на поверхности.

Во-первых, «Челси», где владелец клуба Тодд Боэли был заинтересован в португальце еще летом. Американец видит в Криштиану прежде всего маркетинговый потенциал. Тогда вето наложил тогдашний главный тренер Томас Тухель, но, видимо, и Грэм Поттер вряд ли будет в восторге от такой перспективы.

Дальше — возвращение в родной «Спортинг». Это красиво, все будут в восторге, только у лиссабонских «львов» нет денег на зарплату Роналду. Во всяком случае ту, что он получает в «МЮ» (около 27 миллионов фунтов в год, больше всего в АПЛ).

Ну и, наконец, отправиться в МЛС или на Ближний Восток, там деньги на Криштиану точно должны найтись.