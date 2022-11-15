Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.11
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
13.11
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Ювентус
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
13.11
Монако
Марсель
23
Футбол. Кубок России
16.11
Факел
Зенит
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
13.11
Брайтон
Астон Вилла
12
12.11
Вулверхэмптон
Арсенал
02
12.11
Ньюкасл Юнайтед
Челси
10
12.11
Борнмут
Эвертон
30
12.11
Ливерпуль
Саутгемптон
31
12.11
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
10
12.11
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
43
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание контракта с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе перед вероятным уходом из команды нападающего Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

Манчестер Юнайтед
ПСЖЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что «МЮ» может расстаться с Роналду после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором футболист заявил, что «Юнайтед» его предал, сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В октябре испанское издание Marca сообщило, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна. По данным газеты, футболист считал, что клуб предал его, не выполнив ряд обещаний, которые были сделаны перед подписанием контракта. Позднее форвард заявил, что не просил об уходе.

По информации Mirror, после интервью Роналду «МЮ» ускорил свои планы по переходу Мбаппе и готов заплатить за его трансфер 170 миллионов евро (150 млн фунтов стерлингов). «Юнайтед» также способен выплачивать Мбаппе зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, сколько ранее получал Роналду.

Помимо Мбаппе, клуб из Манчестера интересуется нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном. Трансфер нигерийского игрока в январе «Юнайтед» обойдется в 68 миллионов евро (60 млн фунтов).

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, перейдя из итальянского «Ювентуса». Ранее форвард выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA требует расправы над Валиевой. Что будет дальше?
Никто так не уживался с Тутберидзе: Россию покинул ее самый верный ученик
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь