СМИ узнали, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду

Ранее сообщалось, что «МЮ» может расстаться с Роналду после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором футболист заявил, что «Юнайтед» его предал, сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В октябре испанское издание Marca сообщило, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна. По данным газеты, футболист считал, что клуб предал его, не выполнив ряд обещаний, которые были сделаны перед подписанием контракта. Позднее форвард заявил, что не просил об уходе.
По информации Mirror, после интервью Роналду «МЮ» ускорил свои планы по переходу Мбаппе и готов заплатить за его трансфер 170 миллионов евро (150 млн фунтов стерлингов). «Юнайтед» также способен выплачивать Мбаппе зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, сколько ранее получал Роналду.
Помимо Мбаппе, клуб из Манчестера интересуется нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном. Трансфер нигерийского игрока в январе «Юнайтед» обойдется в 68 миллионов евро (60 млн фунтов).
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, перейдя из итальянского «Ювентуса». Ранее форвард выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.