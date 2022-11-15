СМИ узнали, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду

Ранее сообщалось, что «МЮ» может расстаться с Роналду после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором футболист заявил, что «Юнайтед» его предал, сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В октябре испанское издание Marca сообщило, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна. По данным газеты, футболист считал, что клуб предал его, не выполнив ряд обещаний, которые были сделаны перед подписанием контракта. Позднее форвард заявил, что не просил об уходе.