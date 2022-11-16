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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
02:41 (мск), источник: Vesti.kz

Участнику еврокубков от Казахстана грозит наказание от ФИФА

Шымкентский «Ордабасы» может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

По информации телеграм-канала «Честность — не порок» у «Ордабасы» истекли 45 дней, данных клубу Палатой ФИФА по разрешению споров для погашения задолженности перед футболистом Александром Клещенко.

В ближайшие дни стороной игрока в ФИФА будет направлено заявление о применении к клубу санкций.

Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.

Добавим, что «Ордабасы» в прошедшем сезоне во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана и впервые с 2020 года представит страну в еврокубках.

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