Участнику еврокубков от Казахстана грозит наказание от ФИФА

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации телеграм-канала «Честность — не порок» у «Ордабасы» истекли 45 дней, данных клубу Палатой ФИФА по разрешению споров для погашения задолженности перед футболистом Александром Клещенко.

В ближайшие дни стороной игрока в ФИФА будет направлено заявление о применении к клубу санкций.

Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.