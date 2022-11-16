Участнику еврокубков от Казахстана грозит наказание от ФИФА
Шымкентский «Ордабасы» может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации телеграм-канала «Честность — не порок» у «Ордабасы» истекли 45 дней, данных клубу Палатой ФИФА по разрешению споров для погашения задолженности перед футболистом Александром Клещенко.
В ближайшие дни стороной игрока в ФИФА будет направлено заявление о применении к клубу санкций.
Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.
Добавим, что «Ордабасы» в прошедшем сезоне во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана и впервые с 2020 года представит страну в еврокубках.