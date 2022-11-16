Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

«Я люблю футбол, люблю играть и получать удовольствие. Единственное, чем я занимался всю жизнь, так это играл в футбол. Уверен, что после окончания карьеры я буду связан с ним. Хотя, что конкретно будет, не знаю. Но не думаю, что буду долго играть», — сказал 35-летний Месси, которого цитирует Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).