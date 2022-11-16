Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не будет задерживаться в футболе сверх меры, несмотря на огромную любовь к игре.
«Я люблю футбол, люблю играть и получать удовольствие. Единственное, чем я занимался всю жизнь, так это играл в футбол. Уверен, что после окончания карьеры я буду связан с ним. Хотя, что конкретно будет, не знаю. Но не думаю, что буду долго играть», — сказал 35-летний Месси, которого цитирует Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Месси, выступавший с начала карьеры за «Барселону», летом 2021 года перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча». В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
В составе сборной Аргентины Месси выступит на предстоящем чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Аргентинцы попали в группу С, где им предстоит сыграть с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.