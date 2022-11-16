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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Не думаю, что буду еще долго играть»: Месси впервые заявил о скором завершении карьеры

Лео уже 35 лет, но все равно неожиданно.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие, единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол, и я уверен, что все, что я буду делать после, будет связано с этим, хотя я не знаю, что», — сказал Лео Месси, которого цитирует Football Espana.

«Но я не думаю, что буду еще долго играть».

Контракт 35-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает следующим летом. «Барселона» активно работает над переходом Лео, но в аргентинце заинтересован и «Интер Майами».

Согласно последнему отчету Relevo, «Барселона» считает, что заключить сделку будет слишком сложно. Однако полностью пока ничего не исключено.

Текущий контракт Месси с ПСЖ истекает следующим летом. Ожидается, что он примет решение после чемпионата мира. В этом сезоне 35-летний футболист забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в составе парижан.

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