«Не думаю, что буду еще долго играть»: Месси впервые заявил о скором завершении карьеры
Лео уже 35 лет, но все равно неожиданно.
Лео уже 35 лет, но все равно неожиданно.
«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие, единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол, и я уверен, что все, что я буду делать после, будет связано с этим, хотя я не знаю, что», — сказал Лео Месси, которого цитирует Football Espana.
«Но я не думаю, что буду еще долго играть».
Контракт 35-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает следующим летом. «Барселона» активно работает над переходом Лео, но в аргентинце заинтересован и «Интер Майами».
Согласно последнему отчету Relevo, «Барселона» считает, что заключить сделку будет слишком сложно. Однако полностью пока ничего не исключено.
Текущий контракт Месси с ПСЖ истекает следующим летом. Ожидается, что он примет решение после чемпионата мира. В этом сезоне 35-летний футболист забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в составе парижан.