«Не думаю, что буду еще долго играть»: Месси впервые заявил о скором завершении карьеры

«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие, единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол, и я уверен, что все, что я буду делать после, будет связано с этим, хотя я не знаю, что», — сказал Лео Месси, которого цитирует Football Espana.