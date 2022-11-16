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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с «МЮ» и зовёт его в свой клуб

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддерживает Криштиану Роналду на фоне конфликта португальца с «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Согласно сведениям источника, Бекхэм назвал отношение «красных дьяволов» к Роналду неуважением. Также он остался недоволен некоторыми экс-игроками «Манчестер Юнайтед», которые выступили с публичной критикой Криштиану.

В случае ухода Роналду из «МЮ» Бекхэм готов пригласить футболиста в свой клуб — американский «Интер Майами».

Напомним, недавно Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности. Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников.

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