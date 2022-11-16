Гари Кэйхилл завершил карьеру. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Лигу Европы

«Футбол — игра, которая принесла мне столько удовольствия и успеха, что в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу честно сказать, что отдал ей все, что у меня было. Я достиг того, о чем мечтал, создав несколько невероятных воспоминаний. Начиная с потрясающих высот — победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, — заканчивая выпавшей мне честью быть капитаном сборной и “Челси” в команде, выигравшей Кубок Англии. Это останется со мной навсегда. Также я приобрел невероятных друзей в футбольном мире. Хочу сказать огромное спасибо всем, начиная с партнеров по команде, тренеров, а также невоспетых героев, которые находятся за кулисами.



Нелегко принять решение о завершении карьеры. Я провел 20 лет, ежедневно тренируясь, прилагая все возможные усилия, чтобы подойти к матчу в наилучшей форме, чтобы помочь командам, за которые я выступал, добиться успеха. У меня было время обдумать все варианты. После долгих раздумий я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры.



Особую благодарность нужно выразить моей удивительной семье, которая поддерживала меня и была рядом на каждом шагу этого пути. Теперь у меня есть возможность провести с ними какое-то время, и я с нетерпением этого жду. Футбол всегда будет частью меня. Я люблю его, поэтому закончилась лишь эта глава. Мне важно смотреть вперед, а не назад, когда начинается новая глава моей жизни», — написал 36-летний футболист.