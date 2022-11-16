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19:28 (мск), источник: Sport24

Мяч, который Марадона забил «рукой бога», продан на аукционе за 2,3 млн евро

Мяч, которым был забит один из самых известных голов в истории, был продан с аукциона в Великобритании за 2 млн фунтов (около 2,28 млн евро).

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Речь идет о голе, вошедшем в историю как «рука бога». Он был забит аргентинцем Диего Марадоной в четвертьфинальном матче ЧМ-1986 в ворота англичан рукой. Аргентина победила в той игре со счетом 2:1 и впоследствии выиграла чемпионат мира.

Мяч продал арбитр того четвертьфинального матча Али Бин Насер из Туниса. Ожидалось, что мяч купят за 2,5−3 млн фунтов. Торги прошли на Graham Budd Auctions 16 ноября.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Скончался Диего Марадона
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