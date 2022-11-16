Мяч, который Марадона забил «рукой бога», продан на аукционе за 2,3 млн евро
Мяч, которым был забит один из самых известных голов в истории, был продан с аукциона в Великобритании за 2 млн фунтов (около 2,28 млн евро).
Мяч, которым был забит один из самых известных голов в истории, был продан с аукциона в Великобритании за 2 млн фунтов (около 2,28 млн евро).
Речь идет о голе, вошедшем в историю как «рука бога». Он был забит аргентинцем Диего Марадоной в четвертьфинальном матче ЧМ-1986 в ворота англичан рукой. Аргентина победила в той игре со счетом 2:1 и впоследствии выиграла чемпионат мира.
Мяч продал арбитр того четвертьфинального матча Али Бин Насер из Туниса. Ожидалось, что мяч купят за 2,5−3 млн фунтов. Торги прошли на Graham Budd Auctions 16 ноября.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.