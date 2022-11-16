Мяч, который Марадона забил «рукой бога», продан на аукционе за 2,3 млн евро

Речь идет о голе, вошедшем в историю как «рука бога». Он был забит аргентинцем Диего Марадоной в четвертьфинальном матче ЧМ-1986 в ворота англичан рукой. Аргентина победила в той игре со счетом 2:1 и впоследствии выиграла чемпионат мира.