«Астана» сделала новое назначение
В футбольном клубе «Астана» произошло новое назначение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В футбольном клубе «Астана» произошло новое назначение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы столичной команды, Мерей Канибетов стал исполнительным директором «Астаны».
Ранее он работал в футзальном клубе «Тайпак» и ФК «Акжайык», был директором футзальных клубов «Байтерек» и «Нур-Султан».
Окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет и Западно-Казахстанскую гуманитарную академию.
Отметим, что ранее этот пост занимал Арслан Беспаев, который 7 ноября был переведен на должность генерального директора клуба.