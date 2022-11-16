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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала новое назначение

В футбольном клубе «Астана» произошло новое назначение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

По информации пресс-службы столичной команды, Мерей Канибетов стал исполнительным директором «Астаны».

Ранее он работал в футзальном клубе «Тайпак» и ФК «Акжайык», был директором футзальных клубов «Байтерек» и «Нур-Султан».

Окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет и Западно-Казахстанскую гуманитарную академию.

Отметим, что ранее этот пост занимал Арслан Беспаев, который 7 ноября был переведен на должность генерального директора клуба.

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