«Астана» сделала новое назначение

По информации пресс-службы столичной команды, Мерей Канибетов стал исполнительным директором «Астаны».

Ранее он работал в футзальном клубе «Тайпак» и ФК «Акжайык», был директором футзальных клубов «Байтерек» и «Нур-Султан».