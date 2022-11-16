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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» одолел футболистов «Макслайна» в первом переходном матче

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» одержали победу над рогачевским «Макслайном» с результатом 3:2 в первом переходном поединке за право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2023 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал ДЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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В первом тайме встречи в Городее Валерий Сенько и Евгений Гулецкий (с пенальти) дважды поразили ворота гостей, а после перерыва Глеб Рассадкин забил еще один мяч. Представители первой лиги ответили голевым дублем Егора Корцова.

В минувшем чемпионате дзержинский «Арсенал» занял 14-е место в элитном дивизионе, а «Макслайн» финишировал на 4-й позиции в первой лиге. Ответная игра состоится 20 ноября в Рогачеве.

Чемпионом Беларуси в этом сезоне стал солигорский «Шахтер», для которого это третий подряд и четвертый в истории титул. Серебряные медали впервые завоевали футболисты минского «Энергетика-БГУ», бронза в активе борисовского БАТЭ. Высшую лигу покидают «Витебск» и могилевский «Днепр», которых заменят два лучших представителя первой лиги — новополоцкий «Нафтан» и «Сморгонь». Из второй лиги в первую поднялись минские «Крумкачы» и «Нива» из Долбизно.

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