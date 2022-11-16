Дзержинский «Арсенал» одолел футболистов «Макслайна» в первом переходном матче

В первом тайме встречи в Городее Валерий Сенько и Евгений Гулецкий (с пенальти) дважды поразили ворота гостей, а после перерыва Глеб Рассадкин забил еще один мяч. Представители первой лиги ответили голевым дублем Егора Корцова.

Чемпионом Беларуси в этом сезоне стал солигорский «Шахтер», для которого это третий подряд и четвертый в истории титул. Серебряные медали впервые завоевали футболисты минского «Энергетика-БГУ», бронза в активе борисовского БАТЭ. Высшую лигу покидают «Витебск» и могилевский «Днепр», которых заменят два лучших представителя первой лиги — новополоцкий «Нафтан» и «Сморгонь». Из второй лиги в первую поднялись минские «Крумкачы» и «Нива» из Долбизно.