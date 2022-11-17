Криштиану Роналду: Меня стали чаще критиковать, и я не понимаю причину. Часть проблемы — зависть. Но я не люблю читать прессу — лживую, мусорную

«Легко указывать на Роналду — СМИ хотят, чтобы я был на передовицах. Я привык к такой жизни. Мне 37, я многое понял и узнал. Когда ты не на дне и не на вершине, то можешь увидеть то, чего не видел раньше.



Я ценю плохие моменты за то, что они позволяют увидеть, кто на твоей стороне, а кто начинает тебя критиковать больше, потому что именно этого и ждал. Такие люди не любят успешных людей.



За последние 4−5 месяцев я заметил, что в прессе меня стали чаще критиковать. И порой я не понимаю, почему так происходит. Это касается даже португальской прессы. Я не понимаю этого.



Я думаю, что часть проблемы — зависть. Эти люди хотят прикрыть недостатки и выставить себя с хорошей стороны. Но я 21 год играю в футбол на топ-уровне, я знаю, что к чему, для меня это не проблема.



Я не люблю читать прессу. Вся она лживая, мусорная. Ну, пусть не вся, но в большинстве своем. Она постоянно врет — обо мне, о моей семье. Зачем мне читать статьи, которые пытаются создать негатив?



Для меня имеют значение только те, кому я нравлюсь. Я не трачу время на тех, кому я не по душе. Мне такие люди неинтересны», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.