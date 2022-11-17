«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду

На канале Пирса Моргана вышла первая часть самого шумного интервью в карьере Криштиану Роналду. Пересказываем главное.

• «Даю интервью, потому что пришло время кое-что сказать и потому что вы мне нравитесь. Честно говоря, я был очень близок к “Ман Сити”. Гвардиола две недели назад сказал, что они очень старались заполучить меня. Но ключевую роль сыграли отношения с Алексом Фергюсоном и клубом. Я принял решение и не жалею о нем».

• «Конечно, рад [что установил рекорд по продаже футболок в первые 24 часа после перехода в “МЮ”]. Как вы знаете, я не иду за рекордами, рекорды сами преследуют меня. Еще один в моей книге».

• «Честно говоря, когда я вернулся в “Ман Юнайтед”, думал, вещи изменились. Думал, все будет по-другому: технологии, инфраструктура. Но был удивлен, потому что все осталось тем же. Меня удивила нестабильность в клубе. У них остановились часы.



В “Юнайтед” нулевой прогресс по сравнению с “Реалом” и “Ювентусом”. Они идут позади мира — в технологиях, питании. “Ман Юнайтед” позади больших клубов, это меня удивляет, “МЮ”, по моему мнению, должен быть в топе.



С момента ухода Фергюсона не вижу эволюции. Они пригласили спортивного директора Рангника, и этого никто не понял, он же даже не тренер. Как ты можешь быть боссом “МЮ”, если ты даже не тренер? Они идут позади “Ман Сити” и “Челси” из-за таких ошибок».

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• «Никто из тех, с кем я говорил, не знали Рангника. Я называл его “босс”, потому что я проявлял уважение. Но я не считал его боссом. Если ты не был тренером пять лет, то теряешь тренерскую индивидуальность.



Честно говоря, я не понял [прессинг-идеи Рангника]. Новые тренеры, которые приезжают, думают, что нашли последнюю кока-колу в пустыне. Я не понимаю этого.



Я всегда был среди лучших тренеров — Анчелотти, Моуринью, Сантуш, Аллегри, мне есть, с кем сравнивать.



Некоторые тренеры хотят совершить революцию в футболе, я не согласен с ними, у меня есть свое мнение, у них свое, но это часть бизнеса».

• «Мне нравится Сульшер, он отличный человек. Как у тренера у него не получилось то, что он хотел, но он делал что мог. Он сделал хорошую работу, ему нужно было больше времени. Но я не сомневался, что он будет хорошим тренером».

• «Не думаю, что молодые игроки не уважают старших. Они просто живут в другой эре. У них другая ментальность. Им все достается проще, они не парятся. Они везде одинаковые, во всех лигах. Но я не виню их, это часть жизни. Есть технологии, которые их отвлекают. Они слушают тебя, но в одно ухо влетает, в другое вылетает. Когда я был молод, брал пример с Ван Нистелроя, Фердинанда, Роя Кина, Гиггза. Это мне и помогло.



Я не люблю давать советы, я хочу быть примером. Я и есть пример: первым приезжаю, последним уезжаю. Но не все молодые повторяют за мной.



Многие игроки из моего поколения играют на топ-уровне 37−38. Посчитайте, сколько из нынешних молодых повторят это.



Чей подход я уважаю из нынешних игроков? Диогу Далота. Профессионал, молодой, умный…».

• «Смерть новорожденного сына — тяжелейший момент в жизни с момента смерти отца. Это было тяжело для меня и Джорджины, мы не поняли, почему это случилось с нами. Тяжело было пережить это, но я сказал: “У нас есть дети, мы можем быть счастливы”. Дочь Белла выжила при родах, я никогда не был так счастлив и так подавлен одновременно. Это что-то необычное, ты не знаешь, как реагировать. Сумасшедшее чувство, сумасшедшие эмоции.

Когда мы вернулись домой, дети спрашивали: «А где другой малыш? Где другой малыш?». Я поговорил со старшим, ему 12 лет, это был хороший разговор, мы плакали вместе.



В итоге мы с Джорджиной решили: «Давай будем с ними честными». Это было непросто, но мы сказали правду. Эта история сблизила меня с Джио, с детьми. Прах дочери и отца хранится в моей часовне. Я много с ними говорю.



Не ожидал такой поддержки болельщиков — не только «Ливерпуля», а всей страны. Получил письмо от королевской семьи, это меня удивило. Уважаю Англию, английских людей, потому что они были очень любезны со мной в этот тяжелый момент.



Кто знает, будут ли у нас еще дети. Пока мы сделали дело. Сейчас мы наслаждаемся тем, что есть.



Мне тяжело было вернуться в футбол после этих событий, но Джио помогла мне, дала мне возможность вернуться. Она очень сильная. Она пережила многое, родилась в Аргентине, у нее были проблемы в семье. Она очень взрослая для своего возраста. У нас хорошая пара, которая помогает друг другу".

• «Свадебные кольца? Пока не думаю, но мы заслужили это. В будущем — да, я хочу этого».

• «Я ценю плохие моменты, чтобы увидеть, какие люди на вашей стороне, кто будет критиковать вас больше. Потому что они ищут это. Критики не любят успешных людей.



Сейчас пресса критикует меня еще больше, не понимаю почему. Даже португальская. Думаю, отчасти из-за зависти. Я 21 год в этой игре, для меня это не проблема.



Хорошо, что я не люблю читать. Пресса — мусор, не вся, но большинство, они не говорят правду. Зачем это читать?».

• «Горжусь своей аудиторией в инстаграме. Я задаюсь вопросом, почему я номер один [по подписчикам]. Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника.



Меня заботят те, кому я нравлюсь. Не трачу время на критиков».

• «Не понимаю, почему Руни так жестко критикует меня, возможно, завидует мне. Потому что завершил карьеру в 30 лет. Не буду говорить, что выгляжу лучше его, хотя это правда.



[Критикующий меня] Гари Невилл — не мой друг, он мой коллега. Люди могут иметь мнение, но они не знают, что происходит на тренировках, в моей жизни. Просто критиковать, если ты не знаешь всю историю. Критика — часть моего пути, они продолжают критиковать меня, я продолжаю путь».