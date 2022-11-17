Криштиану Роналду может перейти в клуб чемпионата Австралии

«Мы выразили свою заинтересованность в том, чтобы привезти Роналду в Австралию. Очевидно, что это определённый риск, но у нас, безусловно, есть предложение, которое он должен рассмотреть», — приводит слова генерального директора австралийской футбольной лиги Дэнни Таунсенда Yahoo Sports.