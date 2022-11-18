Роналду: согласен с Джорджиной. К нам относятся как к куску мяса

«Иногда Джорджина говорит: “Ты не понимаешь, что они относятся к вам, игрокам, как к куску мяса”. Я отвечаю: “Да, это правда”. За последние годы я стал воспринимать футбол как бизнес. Я увидел очень большое количество вещей, которые меня разочаровали», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.