Роналду: согласен с Джорджиной. К нам относятся как к куску мяса
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что к игрокам относятся как к кускам мяса.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что к игрокам относятся как к кускам мяса.
«Иногда Джорджина говорит: “Ты не понимаешь, что они относятся к вам, игрокам, как к куску мяса”. Я отвечаю: “Да, это правда”. За последние годы я стал воспринимать футбол как бизнес. Я увидел очень большое количество вещей, которые меня разочаровали», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом.
Роналду примет участие в чемпионате мира. Команда Фернанду Сантуша выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.