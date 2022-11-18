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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: согласен с Джорджиной. К нам относятся как к куску мяса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что к игрокам относятся как к кускам мяса.

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Источник: AP 2022

«Иногда Джорджина говорит: “Ты не понимаешь, что они относятся к вам, игрокам, как к куску мяса”. Я отвечаю: “Да, это правда”. За последние годы я стал воспринимать футбол как бизнес. Я увидел очень большое количество вещей, которые меня разочаровали», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом.

Роналду примет участие в чемпионате мира. Команда Фернанду Сантуша выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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