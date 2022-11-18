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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:56 (мск), источник: Sport24

Руни высказался о скандальном интервью Роналду, в котором тот оскорбил экс-одноклубника

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на скандальное интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

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Источник: AP 2022

В нем португалец прошелся по владельцам клуба, тренеру, бывшим и нынешним одноклубникам. В частности Роналду назвал критиковавшего его ранее Руни «крысой» и предположил, что англичанин, уже повесивший бутсы на гвоздь, завидует его внешности и долгой карьере.

«Ну, послушайте, Криштиану Роналду — фантастический игрок, и, как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории, вероятно.

И, опять же, это не критика. Я сказал лишь, что возраст настигает каждого из нас, и теперь Криштиану очевидно чувствует, что наконец и ему пришлось с этим столкнуться.

Очевидно, что он дал интервью, которое разлетелось по всему миру, и оно странное, некоторые комментарии там странные. Но я уверен, что в “Манчестер Юнайтед” разберутся с этим: как только увидят полное интервью, они предпримут необходимые действия», — цитирует Руни Manchester Evening News.

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