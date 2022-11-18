Руни высказался о скандальном интервью Роналду, в котором тот оскорбил экс-одноклубника
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на скандальное интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на скандальное интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.
В нем португалец прошелся по владельцам клуба, тренеру, бывшим и нынешним одноклубникам. В частности Роналду назвал критиковавшего его ранее Руни «крысой» и предположил, что англичанин, уже повесивший бутсы на гвоздь, завидует его внешности и долгой карьере.
«Ну, послушайте, Криштиану Роналду — фантастический игрок, и, как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории, вероятно.
И, опять же, это не критика. Я сказал лишь, что возраст настигает каждого из нас, и теперь Криштиану очевидно чувствует, что наконец и ему пришлось с этим столкнуться.
Очевидно, что он дал интервью, которое разлетелось по всему миру, и оно странное, некоторые комментарии там странные. Но я уверен, что в “Манчестер Юнайтед” разберутся с этим: как только увидят полное интервью, они предпримут необходимые действия», — цитирует Руни Manchester Evening News.