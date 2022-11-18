Руни высказался о скандальном интервью Роналду, в котором тот оскорбил экс-одноклубника

«Ну, послушайте, Криштиану Роналду — фантастический игрок, и, как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории, вероятно.



И, опять же, это не критика. Я сказал лишь, что возраст настигает каждого из нас, и теперь Криштиану очевидно чувствует, что наконец и ему пришлось с этим столкнуться.



Очевидно, что он дал интервью, которое разлетелось по всему миру, и оно странное, некоторые комментарии там странные. Но я уверен, что в “Манчестер Юнайтед” разберутся с этим: как только увидят полное интервью, они предпримут необходимые действия», — цитирует Руни Manchester Evening News.