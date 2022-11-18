«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, касающееся интервью Роналду

«Сегодня утром “Манчестер Юнайтед” предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью в СМИ Криштиану Роналду. Мы не будем давать последующих комментариев, пока этот процесс не завершится», — говорится в сообщении.

Напомним, 37-летний нападающий дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство и инфраструктуру «Манчестер Юнайтед», бывшего и нынешнего тренеров клуба — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити» в 2021 году и отношении к критике со стороны бывших одноклубников.