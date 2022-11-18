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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Ведомости.Спорт

СМИ: «МЮ» разорвет контракт с Роналду без выплаты неустойки

«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Криштиану Роналду без выплаты португальцу суммы, причитающейся до конца соглашения, которое истекает летом 2023 года, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Юристы клуба считают, что Роналду нарушил условия договора, раскритиковав в интервью клубное руководство. В связи с этим клубом имеет право добиваться расторжения контракта без выплаты неустойки.

Роналду зарабатывает 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, португалец не досчитается 16 млн фунтов, которые должен был получить до истечения срока действия контракта.

Ранее «МЮ» выпустил заявление о том, что клуб предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду в СМИ и не будет давать комментарии до завершения процесса.

Владельцы клуба Глейзеры, исполнительный директор Ричард Арнольд, футбольный директор Джон Мертоф и главный тренер Эрик тен Хаг решили, что Роналду этим интервью сжег мосты для возвращения на «Олд Траффорд». Они отвергли идею применения к футболисту дисциплинарных мер, так как считают их неэффективными.

Партнеры Роналду также ожидают, что португалец покинет команду, а отношение к нему со стороны игроков издание называет «двойственным».

Руководство «МЮ» хотело дождаться выхода второй части интервью Роналду на TalkTV в четверг вечером, прежде чем предпринимать решительные шаги.

Сообщается, что футболист сам инициировал интервью с журналистом Питером Морганом и приурочил его выход к моменту, когда он будет отсутствовать в клубе в связи с отъездом в сборную Португалии для участия в чемпионате мира.

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