СМИ: «МЮ» разорвет контракт с Роналду без выплаты неустойки

Юристы клуба считают, что Роналду нарушил условия договора, раскритиковав в интервью клубное руководство. В связи с этим клубом имеет право добиваться расторжения контракта без выплаты неустойки.

Роналду зарабатывает 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, португалец не досчитается 16 млн фунтов, которые должен был получить до истечения срока действия контракта.

Ранее «МЮ» выпустил заявление о том, что клуб предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду в СМИ и не будет давать комментарии до завершения процесса.

Владельцы клуба Глейзеры, исполнительный директор Ричард Арнольд, футбольный директор Джон Мертоф и главный тренер Эрик тен Хаг решили, что Роналду этим интервью сжег мосты для возвращения на «Олд Траффорд». Они отвергли идею применения к футболисту дисциплинарных мер, так как считают их неэффективными.

Партнеры Роналду также ожидают, что португалец покинет команду, а отношение к нему со стороны игроков издание называет «двойственным».

Руководство «МЮ» хотело дождаться выхода второй части интервью Роналду на TalkTV в четверг вечером, прежде чем предпринимать решительные шаги.