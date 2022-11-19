Футболисты «Белшины» пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси

Сегодня бобруйчане на выезде одолели нынешних обладателей трофея футболистов «Гомеля» в серии послематчевых пенальти — 6:5. В основное и дополнительное время соперники не смогли поразить ворота — 0:0.

В финале предыдущего кубкового розыгрыша футболисты «Гомеля» победили БАТЭ с результатом 2:1. Борисовский БАТЭ чаще всех становился обладателем Кубка Беларуси — у него пять трофеев. По три раза в финалах побеждали «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у минского МТЗ-РИПО, мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Торпедо-БелАЗа», «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана» и витебского «Локомотива-96».