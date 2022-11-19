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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
00:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Белшины» пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» стали пятыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ГомельЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК "Гомель"

Сегодня бобруйчане на выезде одолели нынешних обладателей трофея футболистов «Гомеля» в серии послематчевых пенальти — 6:5. В основное и дополнительное время соперники не смогли поразить ворота — 0:0.

Результаты встреч ⅛ финала, состоявшихся в конце июля:

  • «Днепр» (Могилев) — «Славия» (Мозырь) — 0:2;
  • «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:1 (пенальти — 1:2);
  • «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:1;
  • «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0.

Матчи «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Слуцк» — «Динамо» (Минск) и «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) состоятся 26 ноября.

В финале предыдущего кубкового розыгрыша футболисты «Гомеля» победили БАТЭ с результатом 2:1. Борисовский БАТЭ чаще всех становился обладателем Кубка Беларуси — у него пять трофеев. По три раза в финалах побеждали «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у минского МТЗ-РИПО, мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Торпедо-БелАЗа», «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана» и витебского «Локомотива-96».

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