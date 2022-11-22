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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити», пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласовал новый контракт с командой, сообщает Athletic.

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Источник: Reuters

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. Таким образом, 51-летний Гвардиола может остаться у руля «Сити» до 2025 года. Структура контракта аналогична тому, который он подписал в ноябре 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» стали четырехкратными чемпионами Англии, четыре раза выигрывали Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. В сезоне-2020/21 «Сити» стал финалистом Лиги чемпионов.

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