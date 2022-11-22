Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити», пишут СМИ

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. Таким образом, 51-летний Гвардиола может остаться у руля «Сити» до 2025 года. Структура контракта аналогична тому, который он подписал в ноябре 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.