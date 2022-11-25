Роналду интересен «Фламенго». Клуб консультируется со спонсорами
«Фламенго» интересуется Криштиану Роналду.
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«Фламенго» интересуется Криштиану Роналду.
Бразильский клуб консультируется со своими спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего португальца и пригласить его в команду на три месяца — с прицелом на клубный чемпионат мира.
«Фламенго», действующий обладатель Кубка Либертадорес, еще не сделал Роналду предложение, переговоры тоже пока не начались. Но у клуба есть намерение сделать предложение. Все зависит от результатов переговоров со спонсорами.