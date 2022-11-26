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09:54 (мск), источник: Газета.Ру

В «Монако» Головина признали лучшим игроком ноября, назвав его царем

Полузащитник сборной России Александр Головин был признан лучшим футболистом «Монако» в ноябре.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Он стал лидером в голосовании местных болельщиков, набрав 46% голосов.

«Царь Александр Головин — ваш MVP в ноябре!» — сказано в соцсетях «Монако».

В ноябре 26-летний футболист провел три матча за «Монако», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 14 матчах команды в чемпионате Франции, отметившись тремя забитыми мячами и записав на свой счет столько же результативных передач.

После 15 туров «Монако», набрав 27 очков, располагается на 6-м месте в турнирной таблице. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (41 очко).

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл за французский клуб в чемпионате в 22 матчах, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

С 2015 года Головин вызывается в сборную России. За это время он принял участие в 45 играх команды. Полузащитник принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, Кубке Конфедераций 2017 года, домашнем чемпионате мира и чемпионате Европы 2020 года.

Ранее игрок сборной Польши Камиль Глик признался, что он фанат Александра Головина.

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