Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере € 216 млн

Сообщается, что португальцу предложили трёхлетний контракт, согласно которому футболист получит в общей сложности около € 216 млн. При этом «Аль-Наср» является не единственным клубом, которвый уже сделал предложение Криштиану. Остаётся дождаться окончательного решения футболиста, которое будет принято после завершения чемпионата мира в Катаре.