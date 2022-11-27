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22:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщик избил футболиста во время матча второго турецкого дивизиона

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Болельщик «Гёзтепе» выбежал на поле и избил вратаря «Алтая» Озана Озенка угловым флажком во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Турции, сообщает Hurriyet.

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На 19-й минуте встречи, которая проходила в Измире, фанаты «Алтая» обстреляли сектор хозяев из ракетниц, после чего нескольким зрителям понадобилась медицинская помощь, а на поле выехали две машины скорой. Во время паузы один из болельщиков выбежал на поле с угловым флажком в руках и нанес несколько ударов по голове Озенку. Нападавший был задержан, а вратарь был госпитализирован с кровотечением.

Как сообщает Fanatik, игра не была возобновлена. На стадионе объявили, что встреча будет перенесена на другую дату и начнется с 20-й минуты.

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