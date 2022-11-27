Болельщик избил футболиста во время матча второго турецкого дивизиона

На 19-й минуте встречи, которая проходила в Измире, фанаты «Алтая» обстреляли сектор хозяев из ракетниц, после чего нескольким зрителям понадобилась медицинская помощь, а на поле выехали две машины скорой. Во время паузы один из болельщиков выбежал на поле с угловым флажком в руках и нанес несколько ударов по голове Озенку. Нападавший был задержан, а вратарь был госпитализирован с кровотечением.