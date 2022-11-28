75-летний Дик Адвокат стал главным тренером «Ден Хаага»

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым по выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.