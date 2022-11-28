Владимир Хващинский впервые признан лучшим футболистом Беларуси

В недавно завершившемся чемпионате страны 32-летний форвард был настоящим лидером атак «Минска», 20 раз поразив ворота соперников. Благодаря яркой игре в национальном первенстве Владимир Хващинский вернулся в состав сборной страны.

Лучшим игроком 32-го чемпионата Беларуси стал узбекский форвард столичного «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов. Забив 26 мячей и отдав 4 голевые передачи, он выиграл бомбардирскую гонку и внес ощутимый вклад в успех своей команды, которая впервые в истории стала серебряным призером белорусского первенства. Абдихоликов также стал самым полезным игроком и лучшим нападающим. Среди голкиперов не было равных Андрею Кудравцу (БАТЭ, Борисов), представитель чемпиона страны солигорского «Шахтера» Сергей Политевич стал лучшим защитником, а его одноклубник серб Игор Иванович назван лучшим полузащитником.

Также были определены лауреаты в командных номинациях. «Энергетик-БГУ» получил приз «Двумя составами» (за успешное выступление «основы» и «дубля»). Кроме того, «студенты» вместе с «Шахтером» и минским «Динамо» завоевали приз «За волю к победе». Эти три клуба одержали по три волевые виктории. Минские динамовцы стали самыми дисциплинированными, за что удостоились приза «Справедливой игры». Приз «Зрительских симпатий» как самая посещаемая команда заработал бронзовый призер борисовский БАТЭ.

Среди тренеров клубов высшей лиги лучшим назван Артем Радьков, под руководством которого «Ислочь» из Минского района заняла пятое место.

Его коллега Виктор Гончаренко, который сейчас возглавляет клуб российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал», признан лучшим тренером Беларуси 2022 года.

В других номинациях призов удостоены:

женский футбол — Карина Ольховик (сборная Беларуси; «Сассуоло», Италия);

лучший тренер женского футбола — Юрий Малеев (сборная Беларуси; «Динамо-БГУФК», Минск);

мини-футбол — Владимир Жигалко, Анастасия Харланова;

пляжный футбол — Евгений Новиков, Валерия Харитончик;

судейская бригада — Виктор Шимусик, Александр Бантеев, Юрий Хомченко.

Обладателем приза лучшему футбольному комментатору стал Евгений Табула (телеканал «Беларусь 5»).