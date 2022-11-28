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28 ноября, источник: Sport24

Гол Кокорина не помог «Арису» одержать победу в чемпионате Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в матче 12-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса», однако это не помогло его команде одержать победу.

Арис Л
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Источник: arisfc.com

Россиянин вышел в стартовом составе, а на 64-й минуте реализовал пенальти, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Спустя пять минут Кокорин был заменен, а еще через некоторое время «Арис» пропустил второй мяч.

«Арис» с 26 очками занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Пафоса» на 4 балла. Кокорин с 5 голами теперь делит второе место в списке бомбардиров кипрского чемпионата.

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