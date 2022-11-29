Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Нидерланды
Катар
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Эквадор
Сенегал
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Уэльс
Англия
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Иран
США
Футбол. Чемпионат мира
28.11
Бразилия
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат мира
28.11
Португалия
Уругвай
20
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13.11
Ювентус
Лацио
30
13.11
Милан
Фиорентина
21
13.11
Рома
Торино
11
13.11
Монца
Салернитана
30
13.11
Верона
Специя
12
13.11
Аталанта
Интер
23
12.11
Болонья
Сассуоло
30
12.11
Сампдория
Лечче
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аньелли объяснил отставку из «Ювентуса»

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли назвал отставку совета директоров туринского футбольного клуба деликатным моментом с корпоративной точки зрения.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В понедельник «Ювентус» объявил об уходе в отставку совета директоров команды. Свои должности покинули Аньелли, вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене. Аньелли занимал должность президента «Ювентуса» с 2010 года. Недвед стал вице-президентом клуба в 2015 году.

— «Ювентус» — один из крупнейших клубов мира, и любой, кто там работает или играет, знает, что победы — это результат работы всей команды. Мы привыкли побеждать за счет нашей истории и ДНК. Но когда команда не едина, это может быть фатальным. В этот момент вам надо мыслить ясно и сдерживать ущерб: мы столкнулись с деликатным моментом с корпоративной точки зрения, и единство потерпело неудачу. Лучше покинуть клуб всем вместе, дав возможность новой команде переиграть этот матч, — приводит письмо Аньелли Sky Sports Italia.

«Я буду продолжать мечтать и работать над улучшением футбола, опираясь на цитату Фридриха Ницше: “Те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку”. Помните, мы узнаем друг друга с первого взгляда: мы — люди “Юве”», — добавил Аньелли.

Ранее власти Италии обвинили «Ювентус» в сокрытии около 200 миллионов евро убытков за трехлетний период. Для этого клуб использовал ложные учетные данные и манипулировал с арендными соглашениями. В числе подозреваемых оказались 15 человек из совета директоров «Ювентуса», а также числа руководителей «со стратегическими обязанностями» и аудиторов команды. «Ювентус» отвергал обвинения в финансовых махинациях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не стал лечиться от рака и посетил семь ЧМ: история легендарного болельщика
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь