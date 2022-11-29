Аньелли объяснил отставку из «Ювентуса»

В понедельник «Ювентус» объявил об уходе в отставку совета директоров команды. Свои должности покинули Аньелли, вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене. Аньелли занимал должность президента «Ювентуса» с 2010 года. Недвед стал вице-президентом клуба в 2015 году.

— «Ювентус» — один из крупнейших клубов мира, и любой, кто там работает или играет, знает, что победы — это результат работы всей команды. Мы привыкли побеждать за счет нашей истории и ДНК. Но когда команда не едина, это может быть фатальным. В этот момент вам надо мыслить ясно и сдерживать ущерб: мы столкнулись с деликатным моментом с корпоративной точки зрения, и единство потерпело неудачу. Лучше покинуть клуб всем вместе, дав возможность новой команде переиграть этот матч, — приводит письмо Аньелли Sky Sports Italia.

«Я буду продолжать мечтать и работать над улучшением футбола, опираясь на цитату Фридриха Ницше: “Те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку”. Помните, мы узнаем друг друга с первого взгляда: мы — люди “Юве”», — добавил Аньелли.