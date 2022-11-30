Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Контракт — на 2,5 года, форвард будет получать 200 млн евро за сезон (Marca)

Как пишет Marca, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За каждый проведенный в «Аль-Насре» сезон португалец заработает 200 млн евро. В эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

Роналду готов снизить спортивные амбиции и перейти в клуб из слабой лиги. Ни один из европейских клубов не сделал Криштиану предложение, сопоставимое по сумме с контрактом, который готов дать ему «Аль-Наср». Крупных предложений из МЛС португалец тоже не получил.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в «Аль-Наср» поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами.