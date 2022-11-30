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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:34 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Контракт — на 2,5 года, форвард будет получать 200 млн евро за сезон (Marca)

Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как пишет Marca, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За каждый проведенный в «Аль-Насре» сезон португалец заработает 200 млн евро. В эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

Роналду готов снизить спортивные амбиции и перейти в клуб из слабой лиги. Ни один из европейских клубов не сделал Криштиану предложение, сопоставимое по сумме с контрактом, который готов дать ему «Аль-Наср». Крупных предложений из МЛС португалец тоже не получил.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в «Аль-Наср» поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами.

Напомним, недавно контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

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