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18:16 (мск), источник: ТАСС

ESPN: трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали

ТАСС, 30 ноября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле вновь госпитализирован. Об этом в среду сообщил телеканал ESPN.

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Источник: AP 2022

По информации источника, медицинский персонал сообщил о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у трехкратного чемпиона мира. Также в больнице сообщили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не оказала влияния на опухоли в организме бразильца.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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