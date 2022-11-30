ESPN: трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали

По информации источника, медицинский персонал сообщил о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у трехкратного чемпиона мира. Также в больнице сообщили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не оказала влияния на опухоли в организме бразильца.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.