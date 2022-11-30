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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА вынесла наказание участнику еврокубков из Казахстана

Появилась информации о наказании ФК «Ордабасы» со стороны ФИФА, сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

«ФИФА вынесла в отношении ФК “Ордабасы” гор. Шымкент запрет на регистрацию новых футболистов на международном уровне и проинформировала Казахстанскую федерацию футбола о том, что подобный запрет должен быть немедленно вынесен и на национальном уровне», — пишет источник.

Отметим, что ранее появилась информация о задолженности клуба перед своим бывшим игроком Александром Клещенко.

Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.

В минувшем сезоне «Ордабасы» завоевал Кубок Казахстана и обеспечил себе участие в еврокубках сезона — 2023/24.

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