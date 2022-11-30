ФИФА вынесла наказание участнику еврокубков из Казахстана

Источник: ФК "Ордабасы"

«ФИФА вынесла в отношении ФК “Ордабасы” гор. Шымкент запрет на регистрацию новых футболистов на международном уровне и проинформировала Казахстанскую федерацию футбола о том, что подобный запрет должен быть немедленно вынесен и на национальном уровне», — пишет источник.

Отметим, что ранее появилась информация о задолженности клуба перед своим бывшим игроком Александром Клещенко.

Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.