ФИФА вынесла наказание участнику еврокубков из Казахстана
Появилась информации о наказании ФК «Ордабасы» со стороны ФИФА, сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».
Появилась информации о наказании ФК «Ордабасы» со стороны ФИФА, сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».
«ФИФА вынесла в отношении ФК “Ордабасы” гор. Шымкент запрет на регистрацию новых футболистов на международном уровне и проинформировала Казахстанскую федерацию футбола о том, что подобный запрет должен быть немедленно вынесен и на национальном уровне», — пишет источник.
Отметим, что ранее появилась информация о задолженности клуба перед своим бывшим игроком Александром Клещенко.
Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе «Ордабасы» он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.
В минувшем сезоне «Ордабасы» завоевал Кубок Казахстана и обеспечил себе участие в еврокубках сезона — 2023/24.