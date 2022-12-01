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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
20:59 (мск), источник: ТАСС

УЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса» по нарушению финансового «фэйр-плей»

ТАСС, 1 декабря. Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала расследование в отношении итальянского «Ювентуса» на предмет возможных нарушений правил лицензирования и финансового «фэйр-плей». Об этом в четверг сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AFP 2022

Расследование будет сосредоточено на предполагаемых финансовых нарушениях, которые были обнародованы в результате разбирательства, проведенного итальянской комиссией по компаниям и биржам и туринской прокуратурой. Первая палата CFCB может предпринять любые юридические и дисциплинарные меры, которые сочтет целесообразными. Также орган будет сотрудничать с властями и откажется от любых комментариев в период расследования.

29 ноября большинство членов совета директоров итальянского футбольного клуба «Ювентус», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павела Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом». В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Руководству «Ювентуса» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

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