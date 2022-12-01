Усэйн Болт: Грустно наблюдать, как Криштиану Роналду уходит из «Манчестер Юнайтед»

«Грустно наблюдать, как уходит Криштиану Роналду. Он сыграл очень важную роль для клуба, оставив его в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Именно Криштиану забивал во многих матчах, продолжая приносить важнейшие очки.



Я действительно сожалею об уходе. Однако, слушая его интервью, понимаю, что в клубе происходит множество разных вещей, о которых мы даже не догадываемся.



Как большой поклонник Криштиану Роналду, хочу пожелать всего наилучшего в его дальнейшем путешествии.



Как и каждый болельщик Манчестер Юнайтед, я очень долго ждал продажу клуба нынешними владельцами. Фанаты говорили об этом в течение многих лет.



После ухода Алекса Фергюсона Манчестер Юнайтед переживал много подъемов и спадов. После того, как Криштиану дал последнее интервью, я был удивлён, что клуб не продвинулся в технологическом плане, чтобы стать лучше и помочь игрокам двигаться вперёд.



Надеюсь, приход новых владельцев изменит ситуацию в лучшую сторону — это необходимо», — приводит слова Болта Eurosport.