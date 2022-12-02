«Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Криштиану Роналду

«Ещё один клуб хочет подписать Криштиану Роналду. Этот клуб — “Аль-Хиляль”. Это правда, что к нему обращались люди, близкие к “Аль-Хилялю”. Руководство клуба готово сделать Роналду ещё одно сумасшедшее предложение. Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что “Аль-Хиляль” не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены», — сказал известный инсайдер Фабрицио Романо в видео на своём официальном YouTube-канале.

Ранее стало известно, что «Аль-Насср» предлагает Роналду контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн в год, учитывая доходы от рекламы. Также инсайдер сообщает, что «Аль-Насср» настаивает на подписании контракта с нападающим в январе, чтобы выиграть конкуренцию у «Аль-Хиляля». Роналду также заинтересован в подписании соглашения с новым клубом как можно скорее.