Мбаппе встречался с Левандовским полгода назад, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»
Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ».
ПСЖ
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Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ».
По информации Le Parisien, после продления контракта Килиана Мбаппе в мае у клуба и игрока возникла идея убедить польского нападающего перейти в клуб из Парижа. Левандовски был основной целью «ПСЖ» на позицию центрального нападающего.
Чтобы убедить Роберта перейти, Мбаппе лично провел с ним встречу полгода назад. Однако план провалился, и Левандовски перешел из «Баварии» в «Барселону».