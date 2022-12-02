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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе встречался с Левандовским полгода назад, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ».

ПСЖ
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Источник: Sports.Ru

По информации Le Parisien, после продления контракта Килиана Мбаппе в мае у клуба и игрока возникла идея убедить польского нападающего перейти в клуб из Парижа. Левандовски был основной целью «ПСЖ» на позицию центрального нападающего.

Чтобы убедить Роберта перейти, Мбаппе лично провел с ним встречу полгода назад. Однако план провалился, и Левандовски перешел из «Баварии» в «Барселону».

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