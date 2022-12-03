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14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ярослав Ракицкий покинул «Адана Демирспор»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул турецкий «Адана Демирспор».

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Источник: РИА "Новости"

«Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам Наше сотрудничество прекращено», — написал Ракицкий на своей странице в социальных сетях.

Украинский защитник стал игроком «Адана Демирспор» весной этого года после того, как принял решение покинуть санкт-петербургский «Зенит». За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в кубке страны, сделав одну голевую передачу. Контракт 33-летнего украинца с «Адана Демирспор» был рассчитан до лета 2023 года. Причины, по которым Ракицкий покинул команду досрочно, неизвестны.

Ранее «Адана Демирспор» покинул российский нападающий Артём Дзюба, с которым был расторгнут контракт.

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