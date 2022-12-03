Ярослав Ракицкий покинул «Адана Демирспор»

«Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам Наше сотрудничество прекращено», — написал Ракицкий на своей странице в социальных сетях.

Украинский защитник стал игроком «Адана Демирспор» весной этого года после того, как принял решение покинуть санкт-петербургский «Зенит». За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в кубке страны, сделав одну голевую передачу. Контракт 33-летнего украинца с «Адана Демирспор» был рассчитан до лета 2023 года. Причины, по которым Ракицкий покинул команду досрочно, неизвестны.