Британский журналист опроверг переход Роналду в «Аль-Наср»

В понедельник испанское издание Marca сообщило, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду с 1 января станет игроком «Аль-Насра».

«Еще раз, это неправда», — написал Морган.

Ранее журналист уже опровергал сообщения в СМИ о том, что Роналду получил от «Аль-Насра» предложение о контракте на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

В ноябре английский «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду по обоюдному согласию сторон. Перед этим футболист дал интервью Моргану, в котором заявил, что клуб его «предал». Он раскритиковал руководство «МЮ» и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. Также Роналду рассказал, что СМИ в большинстве случаев пишут о нем неправду.