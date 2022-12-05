В «Барселоне» решили отказаться от идеи вернуть Месси из-за возраста игрока

До перехода нападающего в парижский он всю карьеру провел в «Барселоне». Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас заявлял, что возвращение звездного форварда в каталонский клуб с сохранением зарплаты невозможно.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.