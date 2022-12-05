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18:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Барселоне» решили отказаться от идеи вернуть Месси из-за возраста игрока

Советники убедили президента «Барселоны» Жоана Лапорту отказаться от идеи вернуть в команду нападающего Лионеля Месси, утверждает El Nacional.

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Источник: AP 2022

Главная причина такого решения — возраст игрока. Лионель Месси на момент потенциального трансфера исполнится 36 лет.

Текущий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

До перехода нападающего в парижский он всю карьеру провел в «Барселоне». Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас заявлял, что возвращение звездного форварда в каталонский клуб с сохранением зарплаты невозможно.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.

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