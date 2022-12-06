Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Марокко
Испания
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Португалия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
4.12
Франция
Польша
31
Футбол. Чемпионат мира
4.12
Англия
Сенегал
30
Футбол. Чемпионат мира
5.12
Япония
Хорватия
П 1:3
11
Футбол. Чемпионат мира
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13.11
Ювентус
Лацио
30
13.11
Милан
Фиорентина
21
13.11
Рома
Торино
11
13.11
Монца
Салернитана
30
13.11
Верона
Специя
12
13.11
Аталанта
Интер
23
12.11
Болонья
Сассуоло
30
12.11
Сампдория
Лечче
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:04 (мск), источник: ТАСС

Юрист: «Ювентусу» может грозить исключение из Серии А за финансовые махинации

ТАСС, 6 декабря. Итальянскому футбольному клубу «Ювентус» может грозить исключение из высшего дивизиона чемпионата страны (серии А) из-за финансовых махинаций. Такое мнение газете Repubblica высказал юрист Маттиа Грассани.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Это самое тяжелое и серьезное расследование, которому подвергался “Ювентус” в своей истории, возможно, даже более серьезное, чем расследование в 2006 году. Правила фондового рынка, корпоративные и спортивные правила охватывают ряд незаконных действий. “Ювентус” рискует не только быть наказанным штрафом, по закону это может привести к исключению из чемпионата и вылету», — сказал Грассани.

29 ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом». В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Руководству «Ювентуса» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

1 декабря первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала расследование в отношении «Ювентуса» на предмет возможных нарушений правил лицензирования и финансового «фэйр-плей».

В 2006 году Федерация футбола Италии установила, что несколько клубов двух высших дивизионов чемпионата страны вступили в сговор, участниками которого стали и судьи. После расследования «Ювентус» был отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Италии и лишен титулов чемпиона 2005 и 2006 годов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
"Если спросить среднего американца, где США воевали в последние два десятилетия, в ответ, скорее всего, получишь этот короткий список"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь