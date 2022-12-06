Кокорин о Дзюбе: «Слышал, что его могут тренером позвать на Кипр»

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

— Тренера?

— Да, тренер Артем.

— Как думаешь, он хорошим тренером будет?

— А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

— Это будет самая долгая и самая смешная теория.

— Нет, здесь уже серьезным быть надо.

— Думаешь, у него получится?

— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

— Когда вы были в «Зените», вы казались хорошими приятелями. После известных событий ваше общение прекратилось. Какие у вас сейчас отношения?

— Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел. У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.

— То есть ваша с Артемом история не закончена?