Кокорин о Дзюбе: «Слышал, что его могут тренером позвать на Кипр»
Александр Кокорин озвучил инсайд о будущем Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что 34-летний экс-форвард «Зенита» хочет продолжить карьеру не в России, к нему есть интерес из ОАЭ.
Александр Кокорин озвучил инсайд о будущем Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что 34-летний экс-форвард «Зенита» хочет продолжить карьеру не в России, к нему есть интерес из ОАЭ.
— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?
— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.
— Тренера?
— Да, тренер Артем.
— Как думаешь, он хорошим тренером будет?
— А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.
— Это будет самая долгая и самая смешная теория.
— Нет, здесь уже серьезным быть надо.
— Думаешь, у него получится?
— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…
— Когда вы были в «Зените», вы казались хорошими приятелями. После известных событий ваше общение прекратилось. Какие у вас сейчас отношения?
— Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел. У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.
— То есть ваша с Артемом история не закончена?
— Нет, — сказал нападающий кипрского «Ариса».