Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Марокко
Испания
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Португалия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
4.12
Франция
Польша
31
Футбол. Чемпионат мира
4.12
Англия
Сенегал
30
Футбол. Чемпионат мира
5.12
Япония
Хорватия
П 1:3
11
Футбол. Чемпионат мира
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Все события
Фоторепортажи
18Развязка в группе E: Япония обыграла Испанию и отцепила Германию
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
12:56 (мск), источник: Sports.Ru

Кокорин о Дзюбе: «Слышал, что его могут тренером позвать на Кипр»

Александр Кокорин озвучил инсайд о будущем Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что 34-летний экс-форвард «Зенита» хочет продолжить карьеру не в России, к нему есть интерес из ОАЭ.

Арис Л
Наверх
Источник: Sports.Ru

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

— Тренера?

— Да, тренер Артем.

— Как думаешь, он хорошим тренером будет?

— А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

— Это будет самая долгая и самая смешная теория.

— Нет, здесь уже серьезным быть надо.

— Думаешь, у него получится?

— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

— Когда вы были в «Зените», вы казались хорошими приятелями. После известных событий ваше общение прекратилось. Какие у вас сейчас отношения?

— Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел. У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.

— То есть ваша с Артемом история не закончена?

— Нет, — сказал нападающий кипрского «Ариса».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь