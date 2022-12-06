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6 декабря, источник: Sport24

Врачи сообщили об изменениях в состоянии Пеле

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается, об этом сообщает ESPN.

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"В состоянии здоровья пациента наблюдаются постепенные улучшения как в целом, так и в том, что касается респираторной инфекции.

Он остается в обычной палате, его жизненные показатели стабильны, он в сознании, новых осложнений нет", — сообщили врачи сан-паульской клиники, куда бывший футболист попал на прошлой неделе.

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