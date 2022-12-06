Врачи сообщили об изменениях в состоянии Пеле
Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается, об этом сообщает ESPN.
Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается, об этом сообщает ESPN.
"В состоянии здоровья пациента наблюдаются постепенные улучшения как в целом, так и в том, что касается респираторной инфекции.
Он остается в обычной палате, его жизненные показатели стабильны, он в сознании, новых осложнений нет", — сообщили врачи сан-паульской клиники, куда бывший футболист попал на прошлой неделе.