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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:14 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» не сможет подписать новых игроков зимой из-за финансового фэйр-плей

Спортивный директор футбольного клуба «Барселона» Йорди Кройфф заявил, что из-за финансового фэйр-плей команда может не пополниться новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Его слова передает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2022

«Думаю, президент клуба уже ясно дал понять, что мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации из-за финансового фэйр-плей, поэтому говорить о новичках сейчас не имеет смысла. До трансферного окна остался месяц и получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем», — сказал Кройфф.

После 14 проведенных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 37 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 35 баллов. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад», которому удалось заработать 26 очков.

Ранее Йорди Кройфф заявил о желании клуба вернуть нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

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