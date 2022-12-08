«Барселона» не сможет подписать новых игроков зимой из-за финансового фэйр-плей

«Думаю, президент клуба уже ясно дал понять, что мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации из-за финансового фэйр-плей, поэтому говорить о новичках сейчас не имеет смысла. До трансферного окна остался месяц и получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем», — сказал Кройфф.
После 14 проведенных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 37 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 35 баллов. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад», которому удалось заработать 26 очков.
Ранее Йорди Кройфф заявил о желании клуба вернуть нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.