Английский журналист: Захарян пока не тянет уровень основы «Челси»
Английский журналист StandardSport Низар Кинселла выразил мнение, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пока не дотягивает до уровня основы «Челси».
Английский журналист StandardSport Низар Кинселла выразил мнение, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пока не дотягивает до уровня основы «Челси».
«Думаю, если Арсен перейдёт в “Челси”, он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнёрство. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.
Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.