Английский журналист: Захарян пока не тянет уровень основы «Челси»

«Думаю, если Арсен перейдёт в “Челси”, он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнёрство. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.