Кройфф о Месси в «Барсе»: «Мечты бесплатны, а игроки — нет. Но клуб и Лео заслужили последнее объятие»

— Когда речь идет о Месси, возникает много проблем. Например, фэйр-плей. Мечты бесплатны, а футболисты — нет. И речь не только о Месси, а обо всем рынке.

Мысли о Месси пробуждают во мне воспоминания о моей семье, об отце. Когда два великих имени делают друг друга великими, важно, чтобы история завершилась последним объятием. Как? Когда? Я не знаю. Но по своему опыту, вспоминая отца, могу сказать, что последнее объятие было важно и для него, и для нас. Видеть то, как он, не всегда проявлявший свои чувства, обладавший бунтарским и жестким характером, прощался с «Барсой»… Фух!