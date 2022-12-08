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11:23 (мск), источник: Sports.Ru

Кройфф о Месси в «Барсе»: «Мечты бесплатны, а игроки — нет. Но клуб и Лео заслужили последнее объятие»

Спортдиректор «Барселоны» Йорди Кройфф ответил на вопрос о возвращении Лионеля Месси.

Барселона
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Источник: Reuters

— Возвращение Месси в «Барсу» невозможно?

— Когда речь идет о Месси, возникает много проблем. Например, фэйр-плей. Мечты бесплатны, а футболисты — нет. И речь не только о Месси, а обо всем рынке.

Мысли о Месси пробуждают во мне воспоминания о моей семье, об отце. Когда два великих имени делают друг друга великими, важно, чтобы история завершилась последним объятием. Как? Когда? Я не знаю. Но по своему опыту, вспоминая отца, могу сказать, что последнее объятие было важно и для него, и для нас. Видеть то, как он, не всегда проявлявший свои чувства, обладавший бунтарским и жестким характером, прощался с «Барсой»… Фух!

И я думаю, что в случае с Месси тоже важно, чтобы однажды это последнее объятие случилось. Этого заслуживают и Лео, и «Барса». Для этого обе стороны должны приложить усилия, — сказал Кройфф.

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